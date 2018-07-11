الجبير: فتن إيران مرفوضة وعلى قطر تغيير تصرفاتها

الرياض- الوئام:

أكد وزير الخارجية عادل الجبير رفض المملكة للتدخلات الإيرانية ولنهجها في إشعال الفتن الطائفية، وحث قطر على تغيير سياسة التدخل في شؤون دول المنطقة.

وقال الجبير: نؤمن بسيادة الدول ونؤمن باحترام القانون الدولي وكذلك احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولذلك نرفض تدخلات إيران في شؤون الدول العربية، بالإضافة إلى دعمها وإشعالها للفتن الطائفية وأيضاً دعمها للإرهاب.

وحول تطورات الأزمة القطرية، قال: على قطر أن تدرك أن تصرفاتها يجب أن تتغير، وسياساتها يجب أن تتغير كذلك، ونقصد ما يتعلق بدعم التطرف ودعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة؛ لأنها أمور غير مقبولة بحسب تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط.

وعن رؤيته للأوضاع في اليمن قال: نود أن نجدد أن السعودية ودول التحالف تدعم الشرعية في اليمن وتؤمن بحل سياسي مبني على المبادرة الخليجية ومخرجاتها، وكذلك الحوار الوطني اليمني ومخرجاته.

بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن 2216 كما نذكر بأن التدخل العربي هناك جاء استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية لتخليص اليمن من قبضة ميليشيا متطرفة تابعة لإيران وتحاول السيطرة على البلاد؛ لذلك نقول إننا لن نسمح بذلك حتى تعود الأوضاع مستقرة في بلاد اليمن.