أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار

بنجالورو -الوئام:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي زاد فيه الدولار مقابل اليوان بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على سلع صينية مما تسبب في تصاعد توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزادت إدارة ترامب حدة نزاعها التجاري مع الصين، مهددة بفرص رسوم بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

جاء هذا النبأ بعد أن فرضت واشنطن رسوما نسبتها 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وردت بكين على الفور بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية بنفس القيمة تستوردها الصين.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1251.43 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة السابقة بلغ المعدن النفيس أدنى مستوى في أسبوع عند 1246.81 دولار للأوقية. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.3 بالمئة إلى 1252.30 دولار للأوقية.

وهبط اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى 6.6918 للدولار، ليتراجع أكثر من 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستوياته في أواخر التعاملات الأمريكية وليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا عند 6.7344 والذي لامسه في الثالث من يوليو تموز.

ويزيد ارتفاع العملة الأمريكية تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى غير الدولار المقوم به المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 15.92 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 837.70 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة انخفاض المعدنان لأدنى مستوياتهما منذ الثالث من يوليو تموز.

وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 938.03 دولار للأوقية بعد أن هبط لأدنى مستوى في أسبوعين عند 934.35 دولار.