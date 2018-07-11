الصحافة الإيطالية تحتفل بانضمام «رونالدو» ليوفنتوس

روما- الوئام:

احتفلت الصحافة الإيطالية بانتقال نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس، والذي أعلن عنه رسمياً، ووصفته بـ”صفقة القرن” التي ستكلف خزينة السيدة العجوز مبلغ 112 مليون يورو، مقابل عقد يمتد لأربعة مواسم.

ونشرت النسخة الرقمية من صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” عنواناً يقول: رونالدو إلى يوفنتوس، صفقة القرن تمت رسمياً، أرفقته بصورة للمهاجم البرتغالي وهو يحتفل بهدف مرتدياً قميص “البيانكونيري”.

وأكدت أيضاً أن رونالدو هو من طلب الرحيل عن ريال مدريد، وهو ما أكده البيان الرسمي للنادي الملكي، واعتبرت لا غازيتا رحيله عن الميرينجي بأنه نهاية عصر.

كما تصدر انتقال الدون الصحفة الرسمية لصحيفة “كوريري ديلو سبورت”، التي أضافت بعض المعلومات الفنية عن الصفقة، فيما يتعلق بالتشكيل الجديد المحتمل لفريق “السيدة العجوز” في الموسم المقبل.

ولم يقتصر تصدر خبر رحيل رونالدو إلى اليوفي فقط على الصحافة الرياضية، بل امتد لصحيفة “لا ستامبا” الخاصة بمدينة تورينو، والمملوكة لعائلة رئيس النادي الإيطالي أندريا أنييلي.

وأكدت “لا ستامبا” أن صفقة انتقال كريستيانو ستكلف يوفنتوس 350 مليون يورو، معتبرة أن وصول النجم البرتغالي للبيانكونيري أكثر أهمية من الانتصارات في المباريات.

وبالإضافة لذلك، خصصت بعض البرامج التليفزيونة الرئيسية في إيطاليا، مثل “تي جي 1” على قناة “راي” و”تي جي 5″ على “ميدياسيت”، مساحة للحديث عن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، وكذلك محطات الإذاعة الرياضية التي أبرزت مدى ثقل هذه الصفقة بالنسبة لكرة القدم الإيطالية.