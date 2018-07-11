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أسفر عن إصابة قائديْها

سقوط طائرة في إيران

سقوط طائرة في إيران
weam.co/531306
طهران- الوئام:

أفاد تقرير إيراني بأن طائرة تدريب سقطت اليوم الأربعاء جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة قائديْها.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن طائرة تدريب مقاتلة نفاثة من طراز إف4- تابعة لقاعدة كنارك الجوية للجيش الإيراني سقطت صباح اليوم في المنطقة العامة لمدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق البلاد.

ونقلت عن مدير مركز الإسعاف الطبي بجامعة العلوم الطبية في مدينة ايرانشهر محمد رضا ناصح القول إن قائدي الطائرة أصيبا بجروح.

وأضاف أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى مكان الحادث وتم نقل الطيارين إلى المستشفى، وحالتهما الصحية مستقرة.

وأوضح أن قائدي الطائرة كانا قد تمكنا من الهبوط بمظلتيهما عند وقوع الحادث وأصيبا ببعض الكسور.

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