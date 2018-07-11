تعاون بين الخدمة المدنية والتعليم لتبادل المعلومات

الرياض - الوئام:

وقعت وزارة الخدمة المدنية مع وزارة التعليم يوم أمس الثلاثاء إتفاقية تبادل المعلومات من خلال ربط مشروع فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية، وذلك بمقر وكالة التحول الرقمي بوزارة الخدمة المدنية في الرياض.

وجاء التوقيع بحضور سعادة وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل بن أحمد باخشوين، والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية بوزارة التعليم الدكتور طلال بن حمزة مغربي.

وأشار المهندس فيصل باخشوين إلى أهمية هذه الإتفاقية في رفع جودة بيانات الوظائف والموظفين، بأساليب تقنية حديثة يعتمد عليها من ناحية الربط الإلكتروني بين الجهتين، بما ينعكس إيجابا على المؤشرات وعلى صناع القرار في اتخاذ قراراتهم الصحيحة وفي الوقت المناسب.

من جانبه، أوضح الدكتور طلال مغربي أن الإتفاقية تأتي إكتمالا لجهود الوزارتين في إستمرار التعاون المشترك، وخطوة نحو الترابط المستقبلي والمستمر ليشمل التعليم العالي والجامعات وأعضاء هيئة التدريس، لنتمكن من الربط الكامل لجميع البيانات، مبينا أن الإتفاقية تهدف إلى الربط وتطابق المعلومات الموجودة في وزارة الخدمة المدنية كجهة موثقة لجميع الوظائف الحكومية، مع وزارة التعليم بمنسوبيها من معلمين وإداريين، وتجنب المعاملات الورقية.

ونصت الاتفاقية بين الوزارتين على ربط مشروع نظام فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية وتبادل المعلومات المتوفرة لديهما، والخاصة بتقديم خدمات إلكترونية لكل منهما عن طريق التحقق والإستعلام وتكامل المعلومات بين الأنظمة وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى كل طرف.