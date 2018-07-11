وزير الحرس الوطني يشكر القيادة بعد إعفاء عسكريين من العقوبات

الرياض - الوئام:

رفع الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحرس الوطني العسكريين ضباطاً وافراداً أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية حفظه الله بمناسبة صدور أمره الكريم – أيده الله – بالعفو عن كافة العسكريين من المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقاً لعدد من القواعد والضوابط ، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – .

وأكد وزير الحرس الوطني أن هذه اللفتة الحانية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية أيده الله تأتي تقديراً منه رعاه الله لما يقوم به أبناؤه منسوبو جميع القطاعات العسكرية المشاركون في عملية إعادة الأمل من تفان وبذل وتضحية في ميدان العز والشرف والبطولة، وتأكيداً على اهتمامه حفظه الله بهم وأسرهم ، مبيناً سموه أن هذا ليس بمستغرب من قيادتنا الحكيمة التي تعودنا منها على عطاءات الخير دائماً .

كما نقل ما يكنه منسوبو الحرس الوطني من ضباط وأفراد من محبة وولاء وطاعة لقيادتنا الرشيدة باذلين الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على هذا الوطن ومقدساته ومكتسباته.