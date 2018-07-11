“العمل والتنمية” تستعد لتوظيف وتمويل أكثر من 60 ألف مواطن

واس - الوئام:

هيّأت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، حزمة من برامج و تدريب وتأهيل وتمويل وتوظيف أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة (مرحلة أولى)؛ للإلتحاق بفرص العمل في القطاع الخاص.

ورأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الاجتماع الأول للجنة متابعة التوطين التي عُقدت أمس الأول في مقر الوزارة بالرياض، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، وعدد من وكلاء الوزارة.

وناقش الاجتماع، مجمل البرامج والمبادرات التي تُمكن السعوديين والسعوديات من الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المنشآت لاستقطاب المواطنين والمواطنات من خلال برامج متعددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن عددً من الممكنات التي تدعم تدريب وتوظيف المواطنين والمواطنات، حيث يجري حاليا التنسيق لعقد برامج تدريبية مشتركة مع عدد من الغرف التجارية الصناعية والمؤسسات التعليمية والتدريبية، لتنفيذ برامج تدريب مدعومة من الصندوق، فضلًا عن منصات تدريب تفاعلية كمنصة (دروب) الإلكترونية.

كما تم الإعلان عن قنوات التوظيف وإتاحتها أمام الراغبين في الالتحاق بفرص العمل وأصحاب الأعمال كالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز طاقات للتوظيف وفروع الصندوق المنتشرة في مناطق المملكة، ومعرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني، ودعم استقرار السعوديين والسعوديات في سوق العمل من خلال برامج مدعومة من الصندوق كبرنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج دعم العمل الجزئي، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، ودعم رواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في السياق، أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن برامج تمويل متنوعة للشباب والشابات السعوديين بدون فوائد؛ لتمكينهم وتشجيعهم للعمل بأنفسهم في مشاريعهم الخاصة والمجالات التي سيتم دعمها من البنك، بالإضافة إلى مركز دلني للأعمال الذي يقدم عددا من الخدمات لأصحاب المنشآت الصغيرة والتي تتنوع ما بين التدريب والاستشارات والإرشاد، من خلال خبرات علمية وعملية وشراكات عالمية مع جهات داعمة للمنشآت الصغيرة.

ويعقد صندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية عددا من ورش العمل واللقاءات؛ لتعريف المواطنين والمواطنات وأصحاب العمل بالفرص التدريبية والتوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، ومساعدتهم في الوصول لها وإتاحة بيانات سوق العمل للاستفادة منها في برامج التدريب والتوظيف.

وتعمل لجنة التوطين في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على تحديد المجالات التي تدعم تدريب وتوظيف السعوديين والسعوديات في مختلف القطاعات والمهن، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.