لجنة المسابقات تعلن موعد إقامة مباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة

الرياض - الوئام:

اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد إقامة مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتي تقام بين ناديي الهلال والاتحاد في العاصمة البريطانية لندن، في تمام السادسة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس المقبل، على ملعب كوينز بارك رينجرز (aPR).

وجاء اعتماد لجنة المسابقات للموعد بعد الترتيب مع الناديين فيما يتعلق بمشاركاتهما في جميع البطولات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المنظمة، ومراعاة موسم الحج.

ويحصل بطل السوبر على مليوني ريال سعودي وهي مكافأة البطولة، وذلك بعد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ بداية العام الميلادي الجاري.