«الحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

الرياض- الوئام:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة اليوم ،مناقصتها الثالثة لهذا العام 2018 م ،لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة ” سبتمبر-أكتوبر2018 ” عبر 10 بواخر موزعه على ميناء جدة الإسلامي بواقع 6 بواخر، و 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن ،مشيراً إلى أن المؤسسة استوردت منذ بداية هذا العام كمية تقدر بنحو (1.3) مليون طن.