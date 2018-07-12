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أعتقد أن بإمكاننا فعل هذا

فرساليكو: كرواتيا ستفوز بكأس العالم

فرساليكو: كرواتيا ستفوز بكأس العالم
weam.co/531459
موسكو- الوئام:

يثق مدافع المنتخب الكرواتي لكرة القدم سيمي فرساليكو، على قدرة فريقه في التغلب على المنتخب الفرنسي عندما يلتقيان الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس العالم.

وتأهل المنتخب الكرواتي للمباراة النهائية بعد تغلبه على المنتخب الإنجليزي 2-1 أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وقال فرساليكو عقب المباراة: سنفوز بكأس العالم، أعتقد أن بإمكاننا فعل هذا.

وأكد: نعم، أعتقد أننا قادرون على هذا، مضيفاً أن المنتخب الكرواتي قادر على التعافي من الإرهاق بعد خوض الفريق أشواط إضافية في 3 مباريات من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وعن مباراة المنتخب الإنجليزي قال: لدينا طاقة إيجابية للغاية، نحن أقوياء للغاية، لم نمت بعد، كنا نعلم أننا سنفوز بتلك المباراة.

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