أسعار الذهب ترتفع وسط مخاوف الحرب التجارية

بنجالورو -الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد انخفاضها لجلستين وسط مخاوف من الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الساعة 0650 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1244 دولارا للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة انخفض السعر واحدا بالمئة ليسجل أدنى مستوياته في أسبوع عند 1240.89 دولار. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغير يذكر عند 1244 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.86 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة تراجع السعر إلى أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 15.72 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 827.30 دولار للأوقية بعد انخفاضه إلى أقل سعر في أسبوع عند 821.25 دولار في حين تقدم البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 938.80 دولار للأوقية.