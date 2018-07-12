أكبر بنك ياباني يوقف كل المعاملات ذات الصلة في إيران

طوكيو- الوئام:

تفيد وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه، أكبر بنوك اليابان، سيوقف كل المعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بالعقوبات الأمريكية المعاد فرضها على طهران بعد تعليقها بموجب اتفاق 2015 النووي.

وتقول الوثيقة أن البنك أخطر عملاءه في اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة “تصفية أعمال” مدتها 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر .

وأضافت الوثيقة أن البنك قد يراجع سياسته في حالة تقديم الولايات المتحدة مزيدا من الخطوط الإرشادية.

ومن المعتقد أن البنك يتولى الجانب الأكبر من مدفوعات مشتريات اليابان من النفط الإيراني حسبما تقول مصادر في القطاع.