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الحكومة الفلسطينية ترحب بالتصويت

الشيوخ الإيرلندي يحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

الشيوخ الإيرلندي يحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
weam.co/531466
رام الله - الوئام:

رحبت الحكومة الفلسطينية، بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الخميس، أهمية هذه الخطوة كونها تؤكد حقيقة الانحياز الفطري الإنساني إلى الحق ونبذ الظلم والباطل.

ووصف تصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي على القانون، بالشجاع والجريء ، مشيرًا إلى أن دولاً كثيرة فضلت سلوك نهج المواربة والنفاق السياسي، وأخرى أدارت الظهر لمثل هذه القوانين، تحت ضغط الخوف والتبعية.

ودعا المحمود، دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم إلى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه ذلك من إقامة السلام العادل والدائم ونشر الأمن وإنهاء الظلم والإرهاب أينما وجد في العالم، وإزالة الاحتلال عن فلسطين.

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