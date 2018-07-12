اجتماع طارئ لـ”الناتو” بسبب الخلاف حول الإنفاق العسكري

واس - الوئام:

وجهت الدعوة إلى أعضاء حلف شمال الاطلسي الـ 29، الخميس، لعقد اجتماع طارئ في بروكسل ومناقشة زيادة الإنفاق العسكري داخل الحلف، وهو أمر يطالب به بإلحاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مصدر دبلوماسي “الجلسة طارئة حول موضوع حصص الإنفاق الجاري بحثه”، موضحًا أن الرئيس ترامب “أشار الى دول عدة بينها ألمانيا”. ورفض البيت الابيض التعليق على الموضوع “في الوقت الحاضر”.

وكان الرئيس ترامب، طالب حلفاء الولايات المتحدة أمس، بزيادة نفقاتهم الدفاعية مستقبلا إلى 4% من إجمالي ناتجها الداخلي. وهذا المطلب غير جديد، إذ سبق للرئيس الأميركي أن عبر عنه العام الماضي، غير أنه هذه المرة يترافق مع انتقادات بالغة الحدة للحلفاء الذين يتهمهم بعدم دفع مبالغ كافية، مركزًا حديثة بصورة خاصة على ألمانيا.