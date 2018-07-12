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بدءا من الربع الرابع

هيئة الاتصالات تتخذ إجراءات جديدة لتطوير الخدمة

هيئة الاتصالات تتخذ إجراءات جديدة لتطوير الخدمة
weam.co/531475
واس - الوئام:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إصدارها تحديثاً لتنظيم جودة الخدمة المقدمة من مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم، حيث تضمن التنظيم معايير ومؤشرات قياس جودة خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة والمتنقلة،ومعايير ومؤشرات قياس جودة خدمات الانترنت المقدمة للمستخدم النهائي, مؤكدةً أن التنظيم سيدخل حيز التنفيذ بدءً من الربع الرابع من هذا العام 2018م.

وأوضحت الهيئة أن هذا التنظيم يهدف إلى تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير خدمات الاتصالات للمشتركين بجودة عالية, وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمة وتعزيز الشفافية لدى المشتركين؛ وذلك من خلال نشر مقارنة بيانات المؤشرات الخاصة بمقدمي الخدمة وضمان حد أدنى لجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين؛ الأمر الذي يُشكل ركيزة أساسية في تحفيز التحول الرقمي تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد اعتمدت تنظيم جودة الخدمة بتاريخ 13 /10 /1439هـ بعد دراسة وتقييم تجارب الدول الأخرى وأخذ مرئيات العموم.

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