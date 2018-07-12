أخضر المبارزة يبدأ المرحلة الثانية من معسكر الرياض

الرياض ـ علي القرني - الوئام:

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من المعسكر الداخلي للمنتخب السعودي للمبارزة تحت 11و13 سنة، المقام حاليا في صالة المبارزة بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بحضور محمد المصري المدير التنفيذي في الاتحاد، وسيستمر المعسكر حتى الاثنين المقبل الموافق 16 يوليو 2018، استعدادا للبطولة العربية التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 3-8 أغسطس 2018.

وكانت قد انتهت أمس المرحلة الأولى من المعسكر التي بدأت في الثاني من يوليو الجاري وشهدت تدريبات لياقية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية وتركيز على التكتيك وسرعة تنفيذ اللمسة والوصول الى الهدف، بإشراف 5 مدربين وهم فؤاد الناصري ومحمد بن عزيزة وحسام الدين وكريم محجوب والجورجي جيلا، بمتابعة من مدير المعسكر عبدالله السنيد واداري المنتخب عبدالمجيد السيف.

ويشارك في المعسكر 17 لاعبا وهم شهيد العلق ومحمد العماني وحسن عابد ويوسف البنعلي واحمد هزازي (سلاح المبارزة) وزياد المطيري وعلي الهاشم ونواف الثبيتي وطه الهاشم وتميم الثبيتي واحمد العمران وهادي الهاجي (سلاح السيف) ومحمد راغب وابراهيم المصري وخالد مارديني ونواف الجعيد ومحمد الدخيل (سلاح الشيش).