القصيم: ضبط 218 مخالفة بسبب العمل تحت أشعة الشمس

القصيم -الوئام:

تمكنت الفرق التفتيشية بمكاتب العمل التابعة لفرع الوزارة بمنطقة القصيم من ضبط أكثر من 218 مخالفةً لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال الفترة الماضية، وذلك تزامنا من حظر العمل تحت أشعة الشمس لجميع المنشآت من خلال تشغيل عمالتها في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 3 مساءً خلال الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي.

وفي هذا الخصوص أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن علي المعارك أن إدارات التفتيش قامت بتكثيف الحملات التفتيشية خلال فترة المنع، إضافة إلى ما تتلقاه من بلاغات .

مبينا أن الحملات التفتيشية شملت جميع محافظات ومراكز المنطقة موضحاً أن مكتب العمل ببريدة تمكن من ضبط 62 مخالفة ، كما ضبط مكتب العمل بمحافظة عنيزة 48 مخالفة ، وسجل مكتب العمل بمحافظة الرس أكثر 91 مخالفة ، وكما ضبط مكتب العمل بمحافظة البكيرية 9 مخالفات و8 مخالفات ضبطت بمحافظة المذنب .

وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة تركي بن عبدالرحمن المانع, حرص وزارة العمل على سلامة العاملين في القطاع الخاص، والعمل على تجنيبهم ما قد يسبب لهم مخاطر صحية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وكذلك رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، إلى جانب حماية العاملين من الحوادث مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج .