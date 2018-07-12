شرطة الرياض تضبط مواطنا اعتدى على عامل نظافة وافد

الرياض - الوئام:

تمكنت شرطة الرياض من ضبط شخص اعتدى على عامل للنظافة (بنجلاديشي الجنسية).

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله اعتداء أحد الأشخاص على عاملٍ للنظافة (وافد/بنجلاديشي الجنسية) بحديقةٍ عامة بحي غرناطة شرق العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج التحريات واجراءات التثبت والاستدلال عن كشف هوية المعتدي والقبض عليه.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن المعتدي هو مواطن، في العقد الثالث من العمر. كاشفا أنه أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.