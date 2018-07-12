الثعلب الإيطالي ساباتيني مستشارا للفئات السنية بنادي الاتحاد

الوئام - محمد بن نافع:

أعلن خميس الزهراني، المدير التنفيذي لكرة القدم وعضو مجلس الإدارة بنادي الاتحاد، تعيين الإيطالي والتر ساباتيني مستشارا للفئات السنية بالنادي.

وكشف الزهراني، في بيان، أنه “ستكون هناك معسكرات خارجية للناشئين والشباب”.

ويعتبر “ساباتيني” من أبرز الأسماء على الساحة الإيطالية فيما يخص اكتشاف المواهب وتبنيها واستطاع اكتشاف الكثير من الأسماء اللامعة على مستوى الكرة الإيطالية والأوربية نظير مايملكه من نظرة ثاقبة وخبرة كبيرة في مجال اكتشاف المواهب وإقناعها وسبق لساباتيني أن عمل في نادي لاتسيو الإيطالي من 2004 حتى 2008 وفي باليرمو من 2008 حتى نهاية 2010 ، قبل أن يتألق في نادي روما بداية منتصف موسم 2011.

ولم يشتهر الثعلب الإيطالي ساباتيني فقط بإكتشاف المواهب بل أيضاً بإقناع المواهب للعب للأندية التي يعمل بها ولا أحد يستطيع أن ينسى قصته الشهيرة مع مدافع كالياري أستوري الذي كان قريباً جداً من ارتداء قميص لاتسيو قبل أن يتدخل ساباتيني ويحول مسار الصفقة إلى نادي روما وغيرها من الصفقات المهمة لروما.

ولعل من أبرز إكتشافاته وصفقاته ” أليكساندر كولاروف – ستيفان رادو – خافيير باستوري – سيمون كايير – إيريك لاميلا – ميراليم بيانيتش – رادجا ناينجولان- محمد صلاح – كوستاس مانولاس – إيدين دجيكو”.