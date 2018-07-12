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ولا نخشاها

الصين: لسنا مستعدين لحرب تجارية مع الولايات المتحدة

الصين: لسنا مستعدين لحرب تجارية مع الولايات المتحدة
weam.co/531497
متابعات - الوئام:

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية لم يتواصلا بصورة رسمية منذ أن أعلنت واشنطن عن فرض رسوم جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة ” في الوقت الحالي، لم يتواصل الجانبان من أجل إعادة إطلاق المفاوضات”.

وأضاف أن الصين ” ليست مستعدة للقتال ولا تخشاه” ولكنها سوف ” تقاتل إذا تطلب الأمر للدفاع عن مصالح دولتها وشعبها، والدفاع عن التجارة العالمية والنظام متعدد الأطراف”.

ولم تعلن أمريكا بعد موعد تطبيق الرسوم الجديدة التي تقدر بنسبة 10%.

وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي رسوما بنسبة 25% على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، حيث تهدف لزيادة هذا المبلغ إلى 50 مليار دولار، وذلك دفع الصين لفرض رسوم جديدة على المئات من المنتجات الأمريكية.

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