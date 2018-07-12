مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

واس - الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 26.25 نقطة ليقفل عند مستوى 8362.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي, وإكسترا, والخدمات الأرضية, والصادرات, وعناية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أمانة للتأمين, والأهلي, وأنابيب, وجبل عمر, وبوبا العربية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.98% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والجزيرة، وكيان السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، ودار الأركان، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.22 نقطة ليقفل عند مستوى 2846.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 120 صفقة.