“الترفيه” تقدم ألعاب مائية لسكان الرياض.. وتفاصيل الحضارة اليابانية بجدة

الرياض - الوئام:

تتنوع الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ اليوم (الخميس)، حيث تنطلق غداًمتعة الألعاب المائية في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير بالرياض، إذ تقدم الهيئة فعالية “محيفرة” المائية، التي يحتضنها ملعب معهد إعداد القادة، وتستضيف جميع أفراد الأسرة وتستمر إلى 31 من شهر يوليو الجاري.

كما تحط مسرحية “الغد” الكويتية وهي من بطولة شجون الهاجري رحالها في الرياض بعد النجاح الذي حققته في عروضها الأربعة بجدة، ليكون سكان العاصمة على موعد مع قصة فنية مليئة بالحركة والإبداع في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، من 12 إلى 16 يوليو الجاري.

ولدى سكان الرياض،آخر فرصة لمشاهدة “سيرك هوليوود” الذي بدأ منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ سيكون عرضه الأخير يوم السبت المقبل في الخيمة العملاقة مقابل غرناطة مول. وفي بريدة يقام “مهرجان بريدة بارك” الذي يمتد يومياً حتى الـ 18 من أغسطس المقبل في منتزه الملك عبدالله، لجميع الفئات.

أما عروض السيرك البرازيلي فتتواصل في جدة وتحديداً في ملاهي جنقل لاند – قرية مرسال إلى الـ 11 من أغسطس المقبل، إذ يخصص العرض للعائلات والأطفال. كما تقام في أكاديمية وعد فعالية “نيبون كون” حيث سيحظى الزوار بتجربة فريدة في التعرّف على حضارة اليابان، من خلال عروض مسرحية متعددة، ونشاطات فنية تعكس ثقافة البلاد وأهلها وذلك من 12 إلى 16 يوليو الجاري.

كما بدأت في خميس مشيط وتحديداً في مركز الأمير سلطان الحضاري فعالية “داون تاون2” وهي عبارة عن معرض تسويقي ترفيهي وذلك في الفترة من 11 إلى 20 من الشهر الجاري. فيما تتواصل فعالية “مهرجان أبها للتسوق” وذلك في مقر المهرجان الدائم بالقرب من المطار، حتى 6 أغسطس المقبل. وفي محافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة تواصل فعالية “مهرجان الجبل الأبيض” أنشطتها في أجواء طقس باردة بالقرب من منطقة الرأس الأبيض، وذلك حتى 23 يوليو الجاري.

أما في حائل فبدأت فعالية “الأنوار المضيئة” اليوم (الخميس) في “قراند مول” وهي فعالية مجانية تتناول العديد من العروض البصرية التفاعلية مع الجمهور من الكبار أو الصغار. وفي شرق المملكة، تتواصل فعالية بيت الكوميديا عروضها للرجال والنساء، في جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوم غدٍ (الجمعة).