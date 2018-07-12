إنقلاب سيارة بعسير يخلف ثلاث وفيات في البرك

عبدالله العازمي - الوئام:

قال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، إن عمليات المنطقه تلقت اليوم (الخميس) بلاغا عن حادث انقلاب، ما خلف عددا من الإصابات والوفيات.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن “غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث انقلاب في البرك بعد تحويله عمق باتجاه جده عند الساعة ١٠:٤٤ صباحا”. مؤكدا أنه “تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، ونتج عن الحادث سبع إصابات منها أربع حالات خطرة، وثلاث وفيات”.

واستطرد: تم “نقل الإصابات لمستشفى البرك العام عّن طريق فرق الهلال الأحمر مع فرقتين من جهات أخرى مشاركة بالموقع”.