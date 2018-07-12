خادم الحرمين يهدي رئيس جنوب أفريقيا قلادة الملك عبدالعزيز

واس - الوئام:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وقبيل المباحثات أهدى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – رئيس جمهورية جنوب أفريقيا قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً له.

عقب ذلك جرى بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين المملكة جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا غرم بن سعيد الملحان.

كما حضرها من جانب جنوب أفريقيا، وزيرة الخارجية لينديوي سيسولو، وسفير جنوب أفريقيا لدى المملكة خوبوشي، ووزير الطاقة جيف راديبي، ووزيرة الدفاع وقدامى المحاربين نوسيفيوي مافيسا نكاكولا، ووزير الداخلية الجنرال بهبكي سيلي، ونائب وزير التجارة والصناعة غراتيتيود ماغونيشي وعدد من المسؤولين.