ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

واس - الوئام:

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا غرم الملحان، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا.