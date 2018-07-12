بكتل توقع عقد شراكة لتدريب وتوظيف النساء

الوئام-الرياض-علي القرني

وقعت شركة بكتل السعودية عقد شراكة مع شركة الخليج للتدريب والتعليم ويهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلاد من خلال التدريب وتوظيف النساء اللواتي يحملن شهادات جامعية.

واعتبر عبد الرحمن الغبان ، مدير شركة بكتل في السعودية أن هذه الشراكة التدريبية تأتي في إطار إلتزام طويل المدى امتد لقرابة 75 عاماً من التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها”وقال الغبان : ندعم هدف رؤية عام 2030 لرفع مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30٪، ويتشرف فريق بكتل في المملكة العربية السعودية أن يكون جزءاً من هذا الجهد الذي سيساهم في تحقيق رؤية المملكة الذي يمثل جزءاً مهماً من تاريخ شركتنا الذي يمتد إلى 120 عاماً”.

وأشار الغبان إلى أن هذا ليس البرنامج الأول لتحسين القوة العاملة في المملكة.ففي عام 2017 ، بدأت الشركة شراكة مع الكلية التقنية بالرياض لتدريب وتوظيف ما يصل إلى 75 طالباً بعد التخرج.وأوضح المهندس عبدالرحمن الغبّان بأن الشركة تسير بخطى متوازنة مع رؤية السعودية 2030، مصرحاً:”نحن ندعم رؤية 2030 ونرى ضرورة العمل على تحقيق أهدافها عبر المشاركة في برامجها “.وأضاف: “منذ 75 عاماً ونحن في شراكة مستمرة مع المملكة عبر تنفيذ المشاريع العملاقة في المملكة و تدريب و تطوير القدرات المحلية ، واليوم نقدم خبراتنا ودعمنا ضمن برنامج (مشروعات) أحد برامج الرؤية”.وفيما يخص الاتفاقية أوضح الغبان بأنها تأكيد لقيم بكتل المتوافقة مع توجه المملكة في دعم وتمكين المرأة، وأضاف: “نسعى لتمكين المرأة السعودية وتوفير المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، فقد أظهرت المرأة السعودية القدرة والكفاءة العالية في الأداء والعمل بإحترافية مهنية ، وبكتل العربية السعودية بالشراكة مع الخليج للتدريب ستقومان بدورهما بتوفير برامج تدريبية لخريجي الجامعات من السيدات السعوديات لتطوير قدراتهن في مجال اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي وتدريبيهن في مجالات الإدارية متمثلة في مهارات الإلقاء و إدارة الوقت وكيفية كتابة السيرة الذاتية”.