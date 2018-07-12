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على هامش زيارة رئيس جنوب افريقيا للمملكة

الفالح يبحث مع وزير الطاقة بجنوب أفريقيا آفاق الاستثمار في البتروكيماويات والكهرباء

الفالح يبحث مع وزير الطاقة بجنوب أفريقيا آفاق الاستثمار في البتروكيماويات والكهرباء
weam.co/531543
الوئام-واس

اجتمع معالى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بجدة اليوم، بمعالى وزير الطاقة بجمهورية جنوب أفريقيا جيف راديبي، وذلك على هامش زيارة فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا للمملكة.
وعقب الاجتماع أوضح الفالح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة أكبر دولة مصدرة للبترول لجنوب أفريقيا حيث تبلغ صادراتها حوالي ” 150 ” ألف برميل، مشيرًا إلى أنه تناول خلال اجتماعه مع فخامة الرئيس الجنوب أفريقي ومع معالي وزير الطاقة، الاستثمار في مجال معامل البتروكيماويات والمصافي، وأن الجانب الجنوب أفريقي أبدى الرغبة في أن تقوم بعض الشركات السعودية من القطاع الخاص بالاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية بجنوب أفريقيا.

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