التعليم : انطلاق البرامج الصيفية للمعلمين والمعلمات الأحد

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، بتسخير كافة الإمكانات وتوفير المناخ الملائم والبيئة التدريبية المناسبة لإنجاح التدريب للبرامج الصيفية والتي تنطلق الأحد القادم ، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لاستقبال المعلمين والمعلمات المسجلين في البرامج الصيفية والانتهاء من كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة منذ وقت مبكر وبما يحقق أهداف المشروع التدريبي الصيفي . مقدما شكره وتقديره لادارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات وكذلك اللجان الاشرافية للمشروع على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في الاعداد والتخطيط والمتابعة متمنيا للجميع المزيد من التوفيق.

وكان اللهيبي وقف ظهر اليوم برفقة المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وأعضاء اللجنة الاشرافية لمشروع التطوير المهني التعليمي على قاعات التدريب وما تحتويه من تجهيزات تدريبية واطلع على مدى جاهزيتها لاستقبال المتدربين خلال البرامج الصيفية . يذكر انه تم تحديد 15 قاعة تدريبية لدى البنين شملت القاعات التدريبية في مركز التدريب والنشاط والارشاد الطلابي ونادي حي عمار بن ياسر ، فيما حددت 29 قاعة تدريبية للبنات في كل من مركز التدريب للبنات و مركز الطائف العلمي ومكتب التعليم بشرق الطائف ومكتب التعليم بجنوب الطائف ومكتب التعليم بميسان.