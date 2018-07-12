البرازيلي ريني رودريجيز على رادار العميد

الوئام-جدة-أحمد الشمراني

اقتربت إدارة نادي الاتحاد متمثله في رئيس مجلس الإدارة الاستاذ نواف المقيرن من حسم انتقال البرازيلي ريني رودريجيز (ظهير ايسر ) لاعب نادي فلامنجو البرازيلي ، كآخر الصفقات الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية تدعيماً لصفوف الفريق الاول للموسم الجديد .

وأشارت إلى أن المفاوضات مع ريني قد قطعت شوطا بعيدا، وينتظر أن تحسم قبل أن يغادر الفريق إلى معسكر في النمسا تأهبا للموسم الجديد يوم السبت المقبل

وتحرص الإدارة الاتحادية على إنهاء ملف التعاقدات قبل بداية المعسكر لاسيما أن الفريق الاتحادي ينتظره نهائي السوبر مع نادي الهلال في اغسطس القادم ويسعى الجهازين الاداري والفني بالفريق الاصفر الى انهاء كافة الامور المتعلقه باللاعبين المحليين والاجانب حتى يكون الجميع على اتم الاستعداد لخوض المباراة المرتقبه هناك في لندن

حيث يحلم المدير الفني الارجنتيني دياز ان يبدا مشواره التدريبي مع الفريق الاتحاد بالتتويج ببطولة السوبر قبل العوده والبدء في منافسات الدوري السعودي للنجوم وكذلك البطوله المحببه لكافة الاتحاديين (بطولة