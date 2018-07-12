التعليقات: 0

مهنئا المعلمين والمعلمات

تعليم الليث يعتمد حركة النقل الداخلي لـ٥٢٧ معلما ومعلمة

تعليم الليث يعتمد حركة النقل الداخلي لـ٥٢٧ معلما ومعلمة
weam.co/531556
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي
اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي  ،حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي المقبل ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ.

وهنأ  ” الحازمي ” المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي ، مثمناً الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبي  ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقاً للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي اتسمت بالدقة والشفافية ، متمنياً أن تحقق الحركة مزيداً من الاستقرار والعطاء.

و أوضح ” الحازمي ” بأن العدد الإجمالي  للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ١٧٢٥ معلما ومعلمة ، تحقق النقل  لـ٥٢٧ منهم ،وبنسبة ٣١  في المئة .

وأضاف : تقدم  للحركة  ٨٤٣ معلماً، تحقق النقل لـ ٢٨٣ معلماً منهم ، وبنسبة  ٣٦ في المئة، فيما  تقدم للحركة ٨٨٢ معلمة ، تحقق النقل لـ  ٢٤٤منهن، بنسبة ٣٠ في المئة، مشيراً إلى إنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي:

https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx.

من  جانب آخر أوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث، أن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة وهي: (الليث، وأضم، وحقال، وربوع العين، وبني يزيد)، مؤكداً أن الحركة أجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة والاحتياج.

وطالب المشمولين بالحركة، بسرعة إخلاء طرفهم من مدارسهم السابقة عن طريق قادة وقائدات المدارس، والمباشرة في مدارسهم الجديدة مع بداية عودة المعلمين والمعلمات يوم الاثنين الموافق ١٦ / ١٢ / ١٤٣٩هـ.

وقال إنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور “أيقونة التظلم”، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك  التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.

روابط ذات صلة

التعليم: دوام الإداريين في موعده ولا إلغاء للقرار

التعليم: دوام الإداريين في موعده ولا إلغاء للقرار
متحدث الخدمة السابق عن دوام إداريي التعليم.. والله حرام

متحدث الخدمة السابق عن دوام إداريي التعليم.. والله حرام
وزير التعليم: 118 ألف معلم ومعلمة سجلوا في الدورات الصيفية

وزير التعليم: 118 ألف معلم ومعلمة سجلوا في الدورات الصيفية
تعليم الطائف يحدد موعد إعلان حركة النقل الداخلي

تعليم الطائف يحدد موعد إعلان حركة النقل الداخلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>