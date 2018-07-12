تعليم الليث يعتمد حركة النقل الداخلي لـ٥٢٧ معلما ومعلمة

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

وهنأ ” الحازمي ” المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي ، مثمناً الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبي ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقاً للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي اتسمت بالدقة والشفافية ، متمنياً أن تحقق الحركة مزيداً من الاستقرار والعطاء.

و أوضح ” الحازمي ” بأن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ١٧٢٥ معلما ومعلمة ، تحقق النقل لـ٥٢٧ منهم ،وبنسبة ٣١ في المئة .

وأضاف : تقدم للحركة ٨٤٣ معلماً، تحقق النقل لـ ٢٨٣ معلماً منهم ، وبنسبة ٣٦ في المئة، فيما تقدم للحركة ٨٨٢ معلمة ، تحقق النقل لـ ٢٤٤منهن، بنسبة ٣٠ في المئة، مشيراً إلى إنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي:

https://noor.moe.gov.sa/NOOR/ Login.aspx.

من جانب آخر أوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث، أن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة وهي: (الليث، وأضم، وحقال، وربوع العين، وبني يزيد)، مؤكداً أن الحركة أجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة والاحتياج.

وطالب المشمولين بالحركة، بسرعة إخلاء طرفهم من مدارسهم السابقة عن طريق قادة وقائدات المدارس، والمباشرة في مدارسهم الجديدة مع بداية عودة المعلمين والمعلمات يوم الاثنين الموافق ١٦ / ١٢ / ١٤٣٩هـ.

وقال إنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور “أيقونة التظلم”، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.