قرقاش : أمننا واستقرارنا ونهضتنا يرتبط عضويا بنجاح السعودية عميد الأسرة وكبيرها

الوئام-متابعات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن أمن واستقرار ونهضة الإمارات مرتبط بنجاح المملكة واصفا السعودية بعميد الأسرة العربية وكبيرها.

وقال قرقاش في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :”ومن الإمارات نقولها بصوت عال، الرياض القوية الواثقة في خطاها والمتفائلة بقدرتها ومستقبلها هي التي نعوِّل عليها، فأمننا وإستقرارنا ونهضتنا يرتبط عضويا بنجاح السعودية، عميد الأسرة وكبيرها. متفائلون ونتطلع إلى الأمام بكل ثقة”

وكشف قرقاش عن مقابلة له مع أحد رجال الأعمال السعوديين الذي عبر له عن تفاؤله بمستقبل المملكة وازدهارها وتقدمها واثقا في رؤية صاحب السمو الملكي ،ولي العهد ،الأمير محمد بن سلمان التي تؤدي إلى التمكين والنهضة.

وقال قرقاش في تغريدة ثانية: ” عشاء ولقاء مطوّل في دار الحيّي مع صديق سعودي رجل أعمال، نقل في حديثه تفاؤل لا حدود له بمستقبل وطنه، جيل راسخ وآخر صاعد يرى في رؤية الأمير محمد بن سلمان وإرادته بشائر الإزدهار والتمكين والنهضة.”