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والغاء حسابات التواصل بها

التعليم: إنهاء تكليف جميع المشاركين ببرامج فطن وحصانة والتوعية الإسلامية وتوزيعهم حسب احتياج إدارات التعليم

التعليم: إنهاء تكليف جميع المشاركين ببرامج فطن وحصانة والتوعية الإسلامية وتوزيعهم حسب احتياج إدارات التعليم
weam.co/531564
الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أنهت وزارة التعليم تكليف جميع المشاركين ببرامج (فطن ، حصانة ، التوعية
الإسلامية ) وإنهاء إرتباطهم بالمركز اعتبارا من 28/10/1439هـ توزيع الموظفين حسب احتياج إدارةالتعليم.
جاء ذلك في تعميم لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت”الوئام ” على نسخة منه.
وتضمن التعميم تنفيذ للأوامر السامية اعتماد القاضي باعتماد إنشاء مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم ونقل جميع برامج وأنشطة التوعوية
الفكرية (فطن -حصانة -التوعية الإسلامية) إداريا وماليا بموظفيها تحت إشراف وإدارة
المركز.
وبناء على نص القرار المشار إليه تقرر ما يلي:

.إنهاء تكليف جميع المشاركين بهذه البرامج وإنهاء ارتباطهم بالمركز اعتباراً من
تاريخة. وإلغاء جميع اللجان المرتبطة بتلك البرامج، وإنشاء لجنة عليا برئاسة مدير التعليم.
وعضوية اثنين من مساعديه وتكون مهامها الاشراف على تنفيذ التصفيات للمسابقات المرتبطة بمركز الوعي الفكري.
الإشراف على تنفيذ ومتابعة البرامج التي تشارك فيها الوزارة مع الوزارات الأخرى وفق
التعليمات والتنظيمات التي ترد من مركز الوعي الفكري.
تنسيق ومتابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي يتم اعتمادها من مركز الوعي الفكري يتولى ما يخص هذه البرامج وتطويرها
واضاف التعميم: ” يتولى المركز القيام بجميع المهام المسندة إليه فيمايخص هذه البرامج وتطويرها، بالتنسيق مع اللجنة المشكلة أعلاه وللجنة المشكلة توزيع الموظفين حسب احتياج إدارةالتعليم.
وأردف التعميم إلغاء جميع حسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه، والاكتفاء بحساب إدارة التعليم الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي.

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