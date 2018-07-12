الإعلام تداهم مجمعات سكنية لعمال مخالفين لأنظمة حقوق المؤلف

الوئام-الرياض

ضبطت الفرق الرقابية بالإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الإعلام، 3 غرف كل غرفة بمجمع سكني لعمال وافدين الأول أندونيسي الجنسية والغرفة الثانية باكستاني الجنسية والغرفة الثالثة هندي الجنسية يزاولون نشاط مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف وهو فك شفرات قنوات فضائية وجعلها على شكل باقات وباشتراك شهري لغرف المجمع وبقيمة تتراوح ٣٠-٥٠ ريال

و قامت إدارة الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الإعلام ممثلةً بمديرها الأستاذ / عبدالله النفيسه بعمل فريد من نوعه وهو مداهمة ثلاث مجمعات سكنية لعمال شركات مختلفة بالمدينة الصناعية الثانية ( مدن ) في ليلة واحدة مساء يوم أمس الأربعاء الموافق ١٤٣٩/١٠/٢٧ وتم الوقوف على ثلاث غرف كل غرفة بمجمع سكني الأول أندونيسي الجنسية والغرفة الثانية باكستاني الجنسية والغرفة الثالثة هندي الجنسية يزاولون نشاط مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف وهو فك شفرات قنوات فضائية وجعلها على شكل باقات وباشتراك شهري لغرف المجمع وبقيمة تتراوح ٣٠-٥٠ ريال والتوزيع يكون عبر تمرير تلك الكيبلات من أعلى البنايات حتى تصل إلى أبعد نقطة ومن ثم يقومون بدعم وتقوية البث من خلال أجهزة مخصصة ، وقد تم ضبط عدد ( ٨٨ ) جهاز رسيفر وعدد ( ٣٧ ) موزع وعدد ( ٤ ) مقوي وعدد ( ٦ ) محول .

والإدارة العامة لحقوق المؤلف تسعى جاهدةً للوقوف أمام المخالفين ومحاربة كل مايمس حقوق المؤلف وحماية نظامه .