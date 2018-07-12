مصر .. انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة

كما أكد مراسل سكاي نيوز عربية أن الانفجار ليس في المطار أو في محيطه، مشيرا إلى أن الحادثة أيضا لم تقع في قاعدة تابعة للقوات المسلحة أو حزانات وقود تابعة للقوات المسلحة قرب المطار بل في شركة خاصة بالبتروكيماويات.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنه لم تحدث أية انفجارات داخل أسوار المطار,

وأضاف أن من المرجح أن الانفجار وقع في خزاني وقود قرب مطار القاهرة على طريق صلاح سالم على مقربة من مطار القاهرة الدولي.

وأكد أن الحادث يرجح أن يكون انفجار خزاني وقود بالقرب من المطار وليس في داخل المطار أو حرم المطار.

وشاهد المواطنون في مصر الجديدة وفي مدينة الرحاب القريبة ألسنة اللهب تتصاعد في السماء، حسبما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

وتقوم السلطات المصرية بتحقيقات في الحادث لتحديد ملابساته.