التعليقات: 0

في خزان وقود

مصر .. انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة

مصر .. انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة
weam.co/531566
الوئام-متابعات

أكدت مصادر مطلعة وشهود عيان وقوع انفجار وحريق كبير في محيط مطار القاهرة

و أكد وزير الطيران المدني المصري أن الانفجار الذي حدث بالقرب من مطار القاهرة الدولي وقع في خزانين للوقود خارج محيط المطار.

كما أكد مراسل سكاي نيوز عربية أن الانفجار ليس في المطار أو في محيطه، مشيرا إلى أن الحادثة أيضا لم تقع في قاعدة تابعة للقوات المسلحة أو حزانات وقود تابعة للقوات المسلحة قرب المطار بل في شركة خاصة بالبتروكيماويات.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنه لم تحدث أية انفجارات داخل أسوار المطار,

وأضاف أن من المرجح أن الانفجار وقع في خزاني وقود قرب مطار القاهرة على طريق صلاح سالم على مقربة من مطار القاهرة الدولي.

وأكد أن الحادث يرجح أن يكون انفجار خزاني وقود بالقرب من المطار وليس في داخل المطار أو حرم المطار.

وشاهد المواطنون في مصر الجديدة وفي مدينة الرحاب القريبة ألسنة اللهب تتصاعد في السماء، حسبما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

وتقوم السلطات المصرية بتحقيقات في الحادث لتحديد ملابساته.

روابط ذات صلة

شاهد: سقوط مصابين بانفجار في ويسكونسن الأمريكية

شاهد: سقوط مصابين بانفجار في ويسكونسن الأمريكية
انفجاران يستهدفان وزارة الداخلية في الصومال

انفجاران يستهدفان وزارة الداخلية في الصومال
مقتل «18» شخصًا شرق سوريا

مقتل «18» شخصًا شرق سوريا
تركيا تقطع المياه عن العراق

تركيا تقطع المياه عن العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>