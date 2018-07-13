التعليم تعلن ترشيح 4544 مواطناً على الوظائف التعليمية وتدعوهم لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية رشحت نهائياً 4544 مواطناً لشغل الوظائف التعليمية للرجال التي جرى الإعلان عنها في الرابع من شهر شوال الحالي، بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على المؤهل درجة العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

وأضاف العصيمي أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي لحاملي مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة وحاملي البكالوريوس غير التربوي والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية (انتظام)، ويليهم حاملي مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ويليهم حاملي البكالوريوس الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

وأكد المتحدث الرسمي أنه يجب على المرشحين متابعة بوابة وزارة التعليم الإلكترونية وحسابات الوزارة على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إلى أهمية المعلومات المقدمة من المرشحين، وأنه رغم مراجعة الوزارة لكافة سجلاتهم في نظام الوظيفة العامة، إلا أنه في حال أتضح لاحقاً أن أياً من المرشحين يشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو ثبوت عدم صحة أي معلومة قدمها، فإنه سيتحمل لوحده مسؤولية وتبعات إلغاء ترشيحه الذي سيتم حتى ولو بعد صدور قرار التعيين.

وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين على الوظائف التعليمية ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وللاطلاع على أسماء المرشحين :

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/234uyt.pdf