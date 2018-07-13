حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد حتى منطقة نجران وكذلك على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان خاصة ً الأجزاء الساحلية منها.

كما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.