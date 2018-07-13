تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك سعود

الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الملك سعود عن حاجتها لشغل وظيفة باحث (أ) وباحث (ب) من المواطنين والمواطنات وتشترط لجميع المتقدمين الحصول على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن (جيد جداً) لوظيفة باحث (أ) من جامعة معترف بها.

وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد) لوظيفة باحث (ب) من جامعة معترف بها.

مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وأن يكون حاصل على درجة من 90 إلى 120 في اختبار التوفل.

وقد نشر(3) أبحاث علمية منشورة في ISI.

وطالبت جميع من يتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة تعبئة الاستمارة المطلوبة عن طريق رابط موقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين على الرابط:

http://Dfpa.ksu.edu.sa

لمدة 10 أيام خلال الفترة من بداية دوام يوم الأحد 1439/11/2هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 1439/11/11هـ.

ولمزيد من المعلومات والتقديم على الرابط التالي:

https://dfpas3.ksu.edu.sa/dfpa_jobs_researcher/