فرنسا تثمن مشروعات المملكة لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة -الوئام:

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، في مكتبه بمقر الوزارة بمكة المكرمة يوم امس الخميس القنصل العامّ للجمهورية الفرنسية، الأستاذ مصطفى مهراج. وتناول العلاقات الودية بين المملكة وفرنسا، والموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج بلاده.

وفي ختام اللقاء، ثمّن القنصل العامّ للجمهورية الفرنسية لدى المملكة، المشروعات التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – لضيوف الرحمن، وبالخدمات المتطورة والبرامج التقنية الحديثة التي توفرها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن.