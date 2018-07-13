التأمينات الاجتماعية تفتح باب التقديم في برنامج النخبة

الرياض- الوئام:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح التقديم من خلال برنامج النخبة حديثي التخرج للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة.

والبرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج تدريبية مكثفة كما أن البرنامج يهتم بتدريب وتطوير الملتحقين.

ومن ضمن شروط الانضمام للبرنامج: أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس من احدى الجامعات المعتمدة من التعليم العالي وأن يكون المتقدم/ المتقدمة من حديثي التخرج لذات السنة وأن لا يقل المعدل الاكاديمي عند التخرج عن التالي:

أ. 3 من 4 (من الجامعات التي يكون معدلها من 4)

ب. 4 من 5 (من الجامعات التي يكون معدلها من 5)

وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً من التقويم الهجريي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب والتقديم مفتوح للرجال والنساء وأن يكـون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

ومن لديه الرغبة في التقديم على البرنامج ممن تنطبق عليه هذه الشروط، عليه التقدم، وتعبئة البيانات كاملة في موعد أقصاه يوم السبت 01/09/2018م، ولن ينظر لأي طلبات تقديم ترد بعد هذا التاريخ.

علما بأن انطباق الشروط لا يعني القبول وانما سيخضع المرشحين للمفاضلة وعدد من الاختبارات من قبل مختصي البرنامج.

ومن المهارات ان يكون المتقدم/ المتقدمة من حاملي أحد التخصصات التالية: علوم حاسب الي– هندسة حاسب الي– نظم معلومات– العلوم في الاقتصاد– الإدارة المالية– التمويل والاستثمار– الادارة الصناعية– ادارة العمليات

– هندسة صناعية– إدارة الجودة– دراسات اكتوارية– التحليل الكمي– أساليب كمية– إحصاء– رياضيات– نظم معلومات إدارية.

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/RXofQ8