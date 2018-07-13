ترامب: طهران «تتألم»

واشنطن- الوئام:

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة إلى المملكة المتحدة قادماً من بروكسل، حيث شارك في قمة حلف شمال الأطلسي التي استمرت يومين وانتهت بإعلانه أن الدول الأعضاء في الحلف أذعنت لمطالبه بزيادة لافتة في الإنفاق الدفاعي، مجدداً التزامه بالحلف.

ووجّه ترامب خلال مؤتمر صحافي بعد القمة رسائل في أكثر من اتجاه، وفي الملف الإيراني، أكد أن الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها إيران، ستجبرها على السعي لاتفاق مع واشنطن بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

ولفت ترامب إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها إيران ستجبرها على السعي إلى اتفاق أمني مع واشنطن، بعد انسحابه من الاتفاق النووي.

وأضاف أن الإيرانيين باتوا يعاملوننا باحترام أكبر بكثير مقارنةً بما كانت عليه الحال”، متوقعاً سعي طهران إلى إبرام اتفاق جديد.

وأضاف:أعلم أن لديهم مشكلات كثيرة، وأن اقتصادهم ينهار. لكني أقول لكم: في مرحلة ما سيتصلون بي قائلين: فلنبرم اتفاقاً. إنهم يشعرون بألم كبير.