«300» حالة تحرش في مونديال روسيا

الرياض- الوئام:

قال رئيس منظمة كرة قدم ضد العنصرية في أوروبا بيارا بوار، إن كأس العالم شهد قرابة 300 حالة تحرش وهو ما شوه الصورة الإيجابية للبطولة.

وقال بوار إن روسيات تعرضن لتحرش جنسي سواء من المشجعين، كما تعرضت مراسلات لمضايقات خلال البث.

وأضاف بوار للصحافيين أن التجربة كانت إيجابية ولم يكن هناك كثير من الوقائع لما توقعناه، في إشارة منه للمخاوف من العنصرية التي سادت قبل البطولة.

وواصل: رصدنا 30 حالة ارتكب فيها المشجعون أعمالًا بها تحرش ومضايقات في الشوارع، والرقم الحقيقي أكثر 10 مرات.

وتابع: كما تعرضت حوالي 30 مراسلة لمضايقات على الهواء من قبل المشجعين والمارة.