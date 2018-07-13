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سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم

خسائر فادحة للحوثيين في معارك تعز

خسائر فادحة للحوثيين في معارك تعز
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صنعاء -الوئام:

تتواصل المعارك العنيفة اليوم بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصلو، جنوب شرق محافظة تعز.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني “سبتمر نت” عن القائد العسكري في جبهة الصلو العقيد أمين البريهي أن “قوات الجيش الوطني مستمرة في التصدي لهجمات المليشيا الانقلابية في نقيل مديرية الصلو، ولن تتمكن المليشيات من استعادة أي موقع فقدته خلال الفترة الماضية.

وأكد البريهي أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إضافةً الى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأضاف أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل قصفها العشوائي لقرى مديرية الصلو بكافة الأسلحة الثقيلة، رداً على الخسائر التي لحقت بها في تلك المعارك.

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