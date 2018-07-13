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في وقت لاحق من الحياة

دراسة: ارتفاع ضغط الدم يؤدي للإصابة بشيخوخة الدماغ

دراسة: ارتفاع ضغط الدم يؤدي للإصابة بشيخوخة الدماغ
weam.co/531604
شيكاغو -الوئام:

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة “راش” في شيكاغو الأمريكية، أن ارتفاع ضغط الدم يهدد بالإصابة بشيخوخة الدماغ.

وأضافت الدراسة أن النتائج أظهرت أن ارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من الحياة قد يسهم في انسداد الأوعية الدموية والتشابك المرتبط بمرض الزهايمر.

وتتبع الباحثون ما يقرب من 1300 شخص بمتوسط عمر يناهز 89 عامًا، وكان ثلثا المشاركين- ومعظمهم من النساء- لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم فيما كان 87% يتناولون أدوية ضغط الدم.

وباستخدام نتائج التشريح بعد وفاة المشاركين وجد الباحثون أن 48 % لديهم آفة أو أكثر من آفات احتشاء الدماغ، وكان خطر الآفات أعلى في أولئك الذين لديهم ارتفاع متوسط في ضغط الدم الانقباضي على مر السنين.

ورصدوا أنه بالنسبة لشخص لديه متوسط ضغط الدم انقباضي بالغ 147 ملم/ زئبق مقارنة بـ 134 ملم/ زئبق زادت احتمالات إصابات الدماغ لديهم بنسبة 46%. كما وجدوا أن الانخفاض السريع في ضغط الدم لدى كبار السن يزيد من مخاطر السكتة الدماغية.

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