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تحاول تخفيف الضغط الأمريكي

رسائل إيرانية تعترف بإسرائيل لتخفيف العقوبات

رسائل إيرانية تعترف بإسرائيل لتخفيف العقوبات
weam.co/531606
طهران- الوئام:

تحاول إيران تخفيف الضغط الأمريكي عليها عبر تسريب رسائل حول علاقتها الجيدة باليهود وقد أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل عدة أيام عن فخره بأن جده الأول الملك الفارسي كورش الثاني قد أنقذ اليهود عام (539) قبل الميلاد بعد النفي والسبي البابلي.

كلمة روحاني جاءت بمثابة رسالة فارسية دافئة بهدف تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده.

وقد اعترف روحاني في رسالته قبل عدة أيام من النمسا إلى يهود العالم ومن ورائهم إسرائيل بشكل غير مباشر بالقدس عاصمة لإسرائيل وذلك بعد أن أعرب عن فخره بأن جده الأول الملك الفارسي كورش الثاني قد أنقذ اليهود عام (539) قبل الميلاد بعد النفي والسبي البابلي على يد الملك الكلداني (نبوخذ نصر) عام (586) قبل الميلاد، وسمح بذلك الملك الفارسي لهم بالعودة من بابل إلى القدس الشرقية وبناء الهيكل مما يشكل اعترافاً إيرانياً صريحاً بأن القدس هي عاصمة اليهود حسب الشواهد التاريخية الفارسي.

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