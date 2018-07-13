مغردون يسخرون من أمير قطر بعد فضيحة «تويتر»

الرياض- الوئام:

بشكل مفاجئ قررت شركة تويتر إلغاء ملايين المتابعين الوهميين لعدد من الحسابات، وحظي أمير قطر الشيخ بن حمد آل ثاني بنصيب وافر من السخرية؛ بسبب فقدان حسابه الرسمي أكثر من مليونين ونصف.

وأشارت تويتر إلى أن تناقص المتابعين عائد إلى ملاحظة تغير في سلوك القائمين على تلك الحسابات، أو اكتشاف أن الحساب آلي، ويرى ناشطون أن أغلب متابعي أمير قطر من هؤلاء، مما سبب تراجع عددهم من مليونين ونصف إلى مائتين واثنين وثلاثين.

وطالما اتهمت حسابات قطرية بشراء المتابعين لزيادة التفاعل، في وقت تشعر فيه الدولة الخليجية المقاطعة من جيرانها بعزلة شديدة؛ جراء سلوكها المنفرد، ودعمها للحركات المتطرفة والإرهابية.

ووجد رواد موقع “تويتر” في الرحيل الجماعي عن حساب تميم مادة للسخرية، ومناسبة لدعوة قطر إلى مراجعة سياستها في المنطقة وتقويم سلوكها تجاه عدد من القضايا واصفين شراء المتابعين بالفضيحة لنظام الدوحة.

وكتب المستشار سعود القحطاني ساخرًا، وموجهًا كلامه إلى أمير قطر كم فقدت من المتابعين بعد تحديث تويتر لإيقاف الحسابات الوهمية المزورة صديقي السابق (تميم) ذبابك الإلكتروني المعروف بخلايا عزمي مات مع أول جرعة من “بف باف” الحقيقة تعبت وأنا أعلمك واضح صعب تتعلم لازم أطلع مثل جواز عزمي علشان تصدقني مليت وأنا أربيك.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب تعليقًا على ذلك: أمير قطر فقد 2 مليون متابع من الموقع بتاعه بعد ما تويتر قررت تحذف المتابعين الوهميين، يعنى سموّه كان مشغل ناس تتابعه على التويتر تؤيده وتؤيد السيد الوالد، كل شيء عندهم وهمي متابعين وهمييين أخبار وهمية مسؤوليين وهميين الدولة كلها وهمية.