هذه هي مواصفات أجهزة «ماك بوك برو» الجديدة

واشنطن- الوئام:

طرحت شركة أبل أجهزة جديدة تعتبر إصدارات تحديثية من حيث الإمكانيات لأجهزتها منذ 2016، حيث إن الأجهزة الجديدة هي “ماك بوك برو” بشاشات 13 بوصة و15 بوصة.

وتهدف الشركة بشكل رئيس من تلك الأجهزة المحدثة إلى إرضاء صناع المحتوى الذين يحتاجون دائمًا إلى إمكانيات أفضل وأقوى.

وتأتي الإصدارات الجديدة بتصميم الأجهزة الأصلية نفسها دون تحديثات تذكر، ولكن كما عودتنا “أبل” فإن أجهزتها تأتي بتحديات داخلية أكثر من التحديثات الشكلية في التصميم.

حيث إن الإصدار بالشاشة الكبيرة 15 بوصة يقدم معالجًا ثماني النواة Intel Core i7 أو i9، بالإضافة إلى ذاكرة أهلية 4 تيرابايت وذاكرة عشوائية حجمها 32 غيغابايت، إلى جانب ذلك تم ترقية الذاكرة من DDR3 إلى DDR4، وقد تم زيادة سعة البطارية لتصل إلى 7.7 وات/ الساعة.

أما على مستوى الإصدار بالشاشة الأصغر 13 بوصة، فإن معالج الجهاز سيكون Intel i5 أو i7، وستكون سعة الذاكرة الداخلية حتى 2 تيرابايت.

وتقدم شاشات الجهازين تقنية Retina وكذلك True Tone ما يسمح للمحترفين خلال عملهم مع الرسومات والغرافيكس أن يشاهدوا الألوان بدرجاتها الطبيعية ونقائها المميز.

وذلك إلى جانب نصاعة الشاشات وقوة إضاءتها التي تبلغ 500 نقطة ضوئية، إلى جانب الشاشة الثانية وهي Touch Bar التي تسمح للمستخدم أن يستمتع بأداة مميزة تسمح له بكم كبير من الاختصارات والطرق المساعدة كي ينجز في مهامه على الجهاز الشخصي بشكل أسرع.

وأعلنت “أبل” قدوم شريحتها الإلكترونية T2 والتي تقدم المزيد من الحماية على متن الجهازين، بالإضافة إلى ميزة المساعد الشخصي الذي سيرى لأول مرة على أجهزتها الشخصية.

وتبدأ أسعار الأجهزة الجديدة 13 بوصة و15 بوصة من 1799 دولارًا و2399 دولارًا على الترتيب، وهي متاحة حاليًا للشراء الفوري عبر موقع الشركة الرسمي.