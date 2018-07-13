إيران: لن نخرج من سوريا

موسكو- الوئام:

قال علي أكبر ولايتي مستشار مرشد ايران علي خامنئي اليوم الجمعة، إن طهران تنسق المواقف بشأن وجودها العسكري في سوريا مع موسكو ودمشق.

وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحافي في موسكو، رداً على سؤال بشأن إن كانت إيران ستسحب قواتها من المنطقة الحدودية الجنوبية في سوريا القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وذكر أن العقوبات الأمريكية على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتلحق الضرر بالمستهلكين.

وأضاف ولايتي، أن بلاده ستواجه ما وصفه بالتمدد الأمريكي من سوريا والعراق إلى لبنان وشمال أفريقيا.

وزعم أن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الاستشاري، مؤكداً استعداد بلاده لسحب مستشاريها إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك.

وقال إن الذين يقولون إن روسيا تريد من إيران الخروج من سوريا هدفهم ضرب الوحدة الحاصلة بين موسكو وطهران.

وذكر المسؤول الإيراني أنه إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا فإن الإرهاب سيعود للسيطرة من جديد، مشيراً إلى أن روسيا وإيران ساعدتا في تحرير 80 % من مساحة سوريا من الإرهابيين.

وأكد على أننا لن نخرج من سوريا تحت الضغوط الأمريكية، مشيراً إلى أن روسيا ستنسحب من سوريا بمجرد أن تنسحب إيران منها.