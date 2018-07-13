تفاصيل «455» وظيفة للسعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص

الرياض- الوئام:

دعت غرفة الرياض السعوديين من الجنسين والراغبين في العمل بالقطاع الخاص التقدم لشغل (455) وظيفية هندسية وإدارية وفنية قامت بطرحها (9) شركات ترغب عدد من الشركات في شغلها بالمؤهلين من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة، وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف صباح الأحد 15 يوليو وحتى الخميس 19 يوليو الجاري بمقر الغرفة والشركات.

والوظائف المطروحة تحت مسميات (منسقة مبيعات، سكرتارية ادارية، مديرة مبيعات، مدير مبيعات، خدمة عملاء عبر الهاتف، بائعة ذهب ومجوهرات، مدير تسويق، عضو فريق، مقدم طعام، مهندس كهربائي، فني ميكانيكا، فني تبريد، فني تكيف، فني سيارات، منسق معلومات فنية، فني مباني، خدمة عملاء، مندب مبيعات سيارات.

بالإضافة لمسؤول تمويل عقاري، مبيعات هاتفية، اداري، مسؤول تمويل شخصي، مبيعات سيارات، مدير معرض، نائب مدير معرض، بائع)، والشركات هي (زهرة الربيع، الراشد لمواد البناء، الراجحي للخدمات الادارية، مركز الرميزان للتدريب، شركة مطاعم زيت وزعتر، الخطوط السعودية للتموين، الدولية للموارد البشرية، تالنت السعودية، شركة الدهام للساعات والمجوهرات).

ومن جهة أخرى أشاد نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري بتجاوب منشآت القطاع الخاص مع غرفة الرياض لتوظيف السعوديين والسعوديات وذلك مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتشغيل طالبي العمل .

وأهاب الشثري بالشباب والشابات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص الاستفادة من هذه الوظائف المطروحة مؤكدا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وامكاناتها لتشغيل كافة طالبي العمل المتقدمين لها عبر التواصل والتنسيق مع المنشأت لتشغيلهم في وظائف لائقة.