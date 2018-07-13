ألمانيا تؤجل صرف حزمة من مساعدات الإنقاذ لليونان بسبب ضريبة

متابعات - الوئام:

أعربت وسائل الإعلام اليونانية عن غضبها اليوم الجمعة بسبب تواتر تقارير عن قيام ألمانيا بتأجيل صرف الحزمة الأخيرة من مساعدات الانقاذ لليونان، بسبب حصول بعض الجزر اليونانية على معاملة تفضيلية بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وتستعد اليونان لاجتياز المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مساعدات الانقاذ الذي حصلت بموجبه على 7ر273 مليار يورو (2ر318 مليار دولار) منذ أزمة الانهيار المالي التي تعرضت لها عام 2010.

ومازالت أثينا بانتظار الحصول على الدفعة الأخيرة من المساعدات التي تصل قيمتها إلى 15 مليار يورو.

وخلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو أمس الخميس، وافقت جميع الدول الأعضاء باستثناء ألمانيا على صرف دفعة المساعدات الأخيرة لليونان، وتكرر نفس الموقف أيضا اليوم الجمعة خلال اجتماع مديري آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق إنقاذ تابع لمنطقة اليورو.

وقال رئيس آلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريجلينج إن “18 دولة استطاعت الموافقة على صرف حزمة المساعدات ولكن الدول الـ19 وهي ألمانيا لم تستطع استكمال الإجراءات الوطنية، وبالتالي أبدت تحفظات على هذا القرار”.

ويرجع سبب التحفظات الألمانية إلى قرار الحكومة اليونانية بتأجيل تطبيق الزيادات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة لخمس جزر في بحر إيجه حتى نهاية العام الجاري. وتضررت هذه الجزر بصفة خاصة من تدفق المهاجرين.

وأشارت صحيفة “تا نيا” اليونانية إلى التعرض “لصفعة من الدائنين”، فيما كتبت صحيفة “إيثنوس” تقول: هجوم ألماني بشأن ضريبة القيمة المضافة على الجزر.

وقالت صحيفة كاثمريني المحافظة: “دش بارد في مجموعة اليورو، بناء على طلب برلين”.