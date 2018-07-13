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“تعليم الطائف” يدعو المرشحين للوظائف التعليمية لتسجيل موعد المقابلة الشخصية

“تعليم الطائف” يدعو المرشحين للوظائف التعليمية لتسجيل موعد المقابلة الشخصية
weam.co/531633
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، المرشحين للوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية.

وطالبت الإدارة، المرشحين، بالدخول عن طريق الرابط: http://gta.moe، والتسجيل لاستكمال إجراءات حجز موعد المقابلة الشخصية، من يوم الأحد 1/11/1439هـ إلى يوم الثلاثاء 3/11/1439هـ، ورفع مسوغات التعيين على نظام المقابلات.

من جانبه، رحب المدير العام للتعليم طلال مبارك اللهيبي بالمعلمين المعينين حديثا، وبانضمامهم لكوكبة المعلمين في المدارس.

وأضاف اللهيبي، في بيان: كلنا ثقة بأنهم إضافة إيجابية للتعليم والتعلم، متمنيا لهم التوفيق والعون ونجاح حياتهم العملية.

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